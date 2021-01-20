استيراد البضائع والأغراض الشخصية.. «الجمارك» توضح الضوابط والشروط

أوضحت الهيئة العامة للجمارك السعودية، الضوابط والشروط اللازمة لاستيراد البضائع والأغراض الشخصية.

وبينّت هيئة الجمارك، أن الوثائق والمستندات الواجب إرفاقها مع البيان الجمركي هي الفاتورة الأصلية التفصيلية وشهادة المنشأ الأصلية وإذن التسليم وبوليصة الشحن.

وكتبت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عبر حسابها الإلكترونيّ الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر": "قبل أن تستورد المنتجات الشخصية بكميات كبيرة هل قرأت اشتراطات الاستيراد الشخصي بعناية؟".

وحددت الهيئة العامة للجمارك، الضوابط والشروط والمتطلبات الأساسية اللازمة لاستيراد البضائع والأغراض الشخصية، وتتمثل في التالي:

- عند الاستيراد الشخصي يقدم صاحب العلاقة البطاقة الشخصية أو جواز السفر أو تأشيرة الاقامة لإتمام العملية الجمركية.

- أن تكون الإرسالية ذات طابع شخصي وبكميات غير تجارية.

- تقديم التصاريح والموافقات المطلوبة من الجهات المختصة للبضائع المقيدة.

- يجب على صاحب الشأن ترجمة الفواتير/المستندات الأجنبية إلى اللغة العربية.

- يجوز لمالك البضاعة أو من يمثله أو المخلص الجمركي (المفوض) للمستورد تقديم الوثائق والمستندات والمعلومات الجمركية للدائرة الجمركية الكترونيًّا، على أن يوافي الدائرة الجمركية قبل أو بعد فسح البضاعة بالوثائق والمستندات عند الطلب.

- إمكانية تسديد الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى مسبقًا حسب نظام التخليص الآلي المطبق في كل دائرة جمركية.

- على وكلاء الملاحة (بحري/جوي) تقديم بيان الحمولة (المنافيست) للدائرة الجمركية ورقيًا أو إلكترونيًا حسب نظام التخليص الآلي المعمول به في الدائرة الجمركية لإتمام العملية الجمركية.

- على الناقل أو المخلص الجمركي (المفوض) تقديم بيان الحمولة (المنافيست) وتسجيل معلومات وسيلة النقل للدائرة الجمركية للبضائع المنقولة برًّا او بحرًا بواسطة السفن الخشبية أو ما يماثلها والتي لا تقوم برحلات منتظمة لإتمام العملية الجمركية.

- إمكانية التخليص الجمركي المسبق حسب نظام التخليص الآلي المطبق في كل دائرة جمركية.

لا يجوز استيراد السلع الممنوعة دوليًا أو محليًا أو الخاضعة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية النافذة والأنظمة المحلية، وكذلك السلع المقلدة والمغشوشة أو المخالفة للمواصفات المعتمدة أو حقوق الملكية الفكرية.

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