سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء 20 يناير 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه السوداني إلى مستوى تاريخي جديد في السوق السوداء، اليوم الأربعاء، فيما استقر لدى البنوك.

وزاد سعر الدولار في هذه السوق إلى 290 جنيها، مقابل 282 أمس الثلاثاء، وفق وسائل إعلام محلية.

واستقر سعر العملة الخضراء لدى البنك المركزي السوداني عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.

وشهدت تعاملات السوق السوداء، اليوم الأربعاء، ارتفاع العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه السوداني، شملت اليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي.

أول موازنة

وأقر مجلس السيادة ومجلس الوزراء السوداني، الثلاثاء، موازنة العام المالي 2021، وسط أزمة اقتصادية طاحنة وارتفاع في أسعار السلع.

وقالت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة هبه محمد علي، إن موازنة عام 2021 تعتبر أول موازنة يتم إقرارها بعد توقيع اتفاقية سلام السودان بجوبا، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأوضحت أن الموازنة حققت الفائض الجاري لأول مرة منذ سنوات طويلة وتحافظ على نسبة العجز الكلي في حدود 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي كما تم ضبط الإنفاق العام وتخفيض الإنفاق الحكومي بنسبة 24%.

سعر اليورو والإسترليني

وارتفع متوسط سعر اليورو، في السوق السوداء إلي نحو 340 جنيها، مقابل 338 جنيها، أمس.

كما زادت العملة الأوروبية، لدى البنوك إلى 66.52 جنيه للشراء، و 66.85 جنيه للبيع، مقابل 66.37 جنيه للشراء و 66.70 جنيه للبيع، أمس.

وشهدت تعاملات السوق السوداء، زيادة متوسط سعر الجنيه الإسترليني لدى السوق السوداء إلى نحو 370 جنيها، مقابل 362 جنيها، أمس.

كما ارتفع الجنيه الإسترليني، لدى المركزي السوداني، إلى 74.80 جنيه للشراء و 75.18 جنيه للبيع، مقابل 74.58 جنيه للشراء و 74.95 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وارتفعت العملة السعودية، في السوق السوداء إلى 77 جنيها مقابل 75.20 جنيه أمس، بينما استقر سعر الريال السعودي في البنك المركزي عند 14.66 جنيه للشراء و 14.73 جنيه للبيع.

كما زاد سعر الدرهم الإماراتي في السوق غير الرسمية، إلى نحو 78 جنيها، مقابل 76.70 جنيه، أمس، في حين استقر الدرهم لدى المركزي السوداني، عند 14.97 جنيه للشراء و 15.05 جنيه للبيع.

فيما تراجع الدينار الكويتي لدى البنك المركزي السوداني إلى 180.32 جنيه للشراء، و 181.22 جنيه للبيع، مقابل 181.34 جنيه للشراء، و 182.25 جنيه للبيع، أمس.

بينما زاد سعر الدينار في السوق السوداء إلى نحو 730 جنيه، مقابل 710 جنيهات، أمس

الإعفاء من الديون

وقالت كريستالينا جورجيفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، الإثنين، إن المؤسسة المالية الدولية تعمل "بتركيز شديد" مع السودان لوضع الشروط المسبقة لإعفاء واسع للديون.

وتابعت أن الصندوق سيجري في مارس/آذار المقبل تقييما للتقدم في برنامج يراقبه خبراء الصندوق.

وأبلغت جورجيفا الصحفيين، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، أنها تشعر بتفاؤل إزاء دعم قوي من الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى أعضاء بصندوق النقد لتقديم إعفاء من الديون للسودان بموجب مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون، والتصميم الذي تبديه السلطات السودانية.