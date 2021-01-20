بايدن في البيت الأبيض وجدول زمني ليوم التنصيب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-20

متابعات الخليج 365 - متابعة

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كشفت مصادر صحفية أميركية عن الجدول المزدحم لـ جو بايدن، اليوم الأربعاء، وهو اليوم الذي يتم فيه تنصيبه رسميًا كرئيس للولايات المتحدة.

انتهاء ولاية ترامب:

وبهذه المراسم، تنتهي ولاية الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب بعد 4 سنوات قضاها في البيت الأبيض، وتبدأ حقبة جديدة مع الديمقراطي الذي حقق الفوز في الانتخابات بفارق مريح. وحسب ساهل كابور، الصحفي المختص بالسياسة الداخلية في شبكة “إن بي سي” الإخبارية الأميركية، فإن مهام الرئيس الجديد يوم التنصيب ستبدأ مبكرًا.

وفي الساعة 8.45 صباحًا بتوقيت واشنطن، من المقرر أن يؤدي بايدن ونائبته كامالا هاريس وزوجها دوغلاس إيمهوف، الصلاة في كاتدرائية القديس ماثيو الرسول، مع مجموعة من السياسيين والبرلمانيين.

بايدن يؤدي اليمين:

وفي العاشرة والنصف، سيصل مع هاريس إلى مبنى الكابيتول، مقر مجلسي النواب والشيوخ، حيث سيؤدي الرئيس الجديد ونائبته اليمين الدستورية الساعة 11.15 بالتوقيت المحلي.

وفي تمام الساعة 12 ظهرًا، سيعلن أن بايدن هو الرئيس السادس والأربعون للولايات المتحدة، وسيلقي كلمة بمثابة افتتاح لفترة رئاسته.

ويستأنف الرئيس برنامجه في المساء، فعلى الساعة 8.48 سيحضر مع السيدة الأولى جيل ونائبته وزوجها برنامج “الاحتفال بأميركا”، وسيتحدث الرئيس وزوجته مجددًا.

البيت الأبيض:

وفي تمام الساعة 9.55 مساء، سيظهر الرئيس والسيدة الأولى في شرفة الغرفة الزرقاء بالبيت الأبيض.

ومن المقرر أن تعقد جين بساكي المتحدثة الجديدة باسم البيت الأبيض، مؤتمرًا صحفيًا في السابعة مساء.

موعد مغادرة ترامب:

كما أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، موعد مغادرة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب إلى مقره الجديد في فلوريدا.

وذكر بيان أن ترامب وميلانيا سيغادران البيت الأبيض الساعة الثامنة صباحًا بتوقيت واشنطن، حيث يأتي ذلك بعد أن أشاد ترامب في خطاب وداعي نشر الثلاثاء بما حققه خلال ولايته وتمنى التوفيق للإدارة الجديدة للرئيس المنتخب جو بايدن، ولكن دون الاعتراف بخليفته بالاسم.

ورفض الجمهوري ترامب الإقرار الكامل بهزيمته أمام الديمقراطي الذي فاز بانتخابات الثالث من نوفمبر بأغلبية 306 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 232 صوتًا لترامب.



