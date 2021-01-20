شكرا لقرائتكم خبر عن 109000 طلب استحكام في «عقارات الدولة» اكتمل.. و170 ألفاً في الانتظار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكدت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة أن عدد الطلبات القائمة حاليا لتعديل وإصدار صكوك الاستحكام بلغت أكثر من 170 ألف طلب منذ بدء التقديم في الخامس من جمادى الأولى حتى السبت الماضي. وأظهرت إحصائية أصدرتها الأمانة أن الطلبات المكتملة أكثر من 109 آلاف طلب في حين بلغ عدد المستخدمين للمنصة أكثر من 230 ألف مستخدم بينما بلغ عدد الزوار أكثر من 4 ملايين و700 ألف زائر منذ بدء أعمال التقديم.

من جانبه، أكد نائب محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة للشؤون القانونية والتنظيمية الأمين العام للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) حمزة العسكر، أنه سيتم قريبا بدء مرحلة الفحص والتدقيق ثم الدراسة الشرعية والفنية للطلبات والتأكد من اكتمال المتطلبات تمهيداً لعرضها على اللجان وسيعقبها الإعلان عن الطلب في المنصة.

يشار إلى أن الأمانة تواصل استقبال الطلبات خلال مدة عام هجري بدأت منذ بدء أعمال المنصة الإلكترونية في الخامس من شهر جمادى الأولى.