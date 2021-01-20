شكرا لقرائتكم خبر عن البريد السعودي يشارك في مهرجان تمور المدينة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - البريد السعودي يشارك في مهرجان تمور المدينة المنورة

يشارك البريد السعودي كراعي ذهبي لمهرجان تمور المدينة المنورة حيث تم تخصيص جناح افتراضي في المعرض الي جانب جلسة نقاش تتناول التوجه الاستراتيجي للبريد السعودي واستعراض المنتجات والخدمات المقدمة وسيكون المتحدث فيها الأستاذ محمد خان مدير إدارة مبيعات الشركات بالمنطقة الغربية ،

ويتيح معرض البريد السعودي توقيع الاتفاقيات بالاضافة لتقديم خدمة الاستفسارات ومن المتوقع ان يبلغ عدد الزوار 1500 زائر ويهدف المعرض الى المساهمة في تنمية وزيادة إجمالي الناتج المحلي من خلال تنمية الصادرات وبناء علاقات تجارية معالأسواق العالمية في قطاع التمور.

وسيضم المعرض العديد من ورش العمل واللقاءات الحوارية في الجوانب اللوجستية والاستشارية و

التمويلية. وتاتي هذه الفعالية إمتداد لمشاركة البريد السعودي في العديد من المهرجانات الوطنية في إطار تعزيزه للعلاقة مع مختلف القطاعات العاملةفي السوق المحلية ، وبإمكان الجميع تصفح دليل فعاليات معرض تمور المدينة المنورة الإفتراضي من خلال الرابط التالي

‏ https://mcci.org.sa/pdf/agenda.pdf ⁦

الجدير بالذكر بأن مؤسسة البريد تقدم العديد من المنتجات والخدمات عبر الفروع المنتشرة حول المملكة ومن خلال الموقع أو التطبيق الالكتروني، ونجح في التعامل مع أكثر من 26 مليون شحنة سنوياً ومعالجتها وتوزيعها عبر الفروع وخدمة الميل الأخير لإيصال الشحنات والطرود إلى مقر العميل.