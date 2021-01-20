شكرا لمتابعة خبر عن وفاة مالك متحف شهير في عسير بعد صراع مع المرض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

توفي المواطن رشدي عسيري، مالك أشهر متحف في قريبة المفتاحة بعسير، بعد صراع طويل مع المرض.

ورغم صغر مساحة المتحف الذي لا يتجاوز الـ 6 أمتار، تجد جميع سكان عسير يعرفونه، إذ يتميز متحفه بعرض الطوابع البريدية، والعملات النقدية والمعدنية القديمة، السعودية، والخليجية، والعربية.

الجدير بالذكر أن رشدي تقاعد من وزارة الداخليةعام1417هـ ، وعمل بعد ذلك في جمع الطوابع وبعض العملات القديمة، ليصبح أيقونه مهمة جداً في قرية المفتاحة لمرتادي مركز الملك فهد الثقافي.