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وفاة مالك متحف شهير في عسير بعد صراع مع المرض

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

توفي المواطن رشدي عسيري، مالك أشهر متحف في قريبة المفتاحة بعسير، بعد صراع طويل مع المرض.

ورغم صغر مساحة المتحف الذي لا يتجاوز الـ 6 أمتار، تجد جميع سكان عسير يعرفونه، إذ يتميز متحفه بعرض الطوابع البريدية، والعملات النقدية والمعدنية القديمة، ، والخليجية، والعربية.

الجدير بالذكر أن رشدي تقاعد من وزارة الداخليةعام1417هـ ، وعمل بعد ذلك في جمع الطوابع وبعض العملات القديمة، ليصبح أيقونه مهمة جداً في قرية المفتاحة لمرتادي مركز الملك فهد الثقافي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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