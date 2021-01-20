شكرا لمتابعة خبر عن الفراج قبيل تنصيب بايدن: " غطّيني يا صفيّة ما فيه فايدة " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق الباحث في الشؤون السياسية أحمد الفراج، على كلمة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وكان ترامب قد قال في كلمته الوداعية قبل مغادرة البيت الأبيض: " أنا فخور أنني الرئيس الوحيد الذي لم يدخل في حرب منذ عقود ".

وقال الفراج في تعليقه: " يا ترامب معظم بني يعرب يقولون إنك سئ جدا، ولذا يريدون رؤساء مثل آل بوش وأوباما، يريدون رؤساء يحتلّون ويدمّرون الدول العربية ".

واختتم: "عجزت وأنا اشرح لهم يا ترامب، لكن غطّيني يا صفيّة ما فيه فايدة ".

الجدير بالذكر أن ترامب، تمنى النجاح للإدارة الجديدة لكنه أكد أن الحركة التي أطلقها بدأت للتو وستصبح أكثر قوة مع الوقت، وذلك في كلمة الوداع قبل أن يغادر البيت الأبيض بساعات قليلة.