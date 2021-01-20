شكرا لمتابعة خبر عن شاهد..تعليق العيسى على منتقدي زيارته للكنائس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

رد معالي الدكتور الشيخ محمد بن عبدالكريم العيسى، أمين رابطة العالم الإسلامي، على الانتقادات الموجهة إليه بسبب زيارته للكنائس.

وقال العيسى: " نحن نزور الكنائس لنقول لهم لسنا ضد وجودكم، وإننا ندعوا للتعايش مع الجميع ونؤمن بسنة الخالق في الاختلاف، والتنوع، وهذه رسائل يجب أن تصل للجميع " .

وأكد أن تلك الزيارات تعتبر ردًا على مزاعم تيارات اليمين المتطرف، مشيرا إلى أن الرابطة قطعت شوطًا كبيرا في مواجهة شعارات " الإسلاموفوبيا ".