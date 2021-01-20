شكرا لمتابعة خبر عن كراني لأهالي الرياض: " الدفء قادم " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، اليوم الأربعاء، رسالة إلى أهالي الرياض، بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام القادمة.

وقال كراني: " يا سكان العاصمة أستعدوا، بعون الله الدفء قادم إليكم مع منتصف الأحد 24 يناير ويمتد تدريجيا للشمال ويغطيه بأكملهِ".

وتابع: " كما يسود الدفء القطاعين الشرقي والغربي، ويستمر حتى يوم الخميس 28 يناير "ِ.

وأضاف: " بعدها يتحرك زائر قطبي للجزيرة بداية من الشمالية الغربية ِ. والعلم لله " .