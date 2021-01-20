شكرا لمتابعة خبر عن قرار بإضافة " المجازفة في عبور الأودية " للمخالفات المرورية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وافق مجلس الوزراء ، خلال جلسة الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على إضافة فقرة تحمل الرقم 6 لجدول المخالفات المرورية رقم 7.

ونصت الفقرة 6 بعد إضافتها إلى جدول المخالفات الملحق بنظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم “م / 85″، وتاريخ 26 / 10 / 1428هـ على " المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها ".

وتبدأ المخالفات في الجدول 7 ،من 5 آلاف ريال وتصل إلى 10 آلاف ريال.

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