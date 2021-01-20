شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات توضح مدى إمكانية نقل كفالة فتاة من شركة إلى والدها كمرافقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات مدى إمكانية السماح بنقل كفالة ابنته من الشركة التي تعمل بها إليه، على أن يضيفها كمرافقة.

وقالت الجوازات أنه في حال وجود تنازل وموافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يتم حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات للحصول على الخدمة.

جاء ذلك ردا على سؤال أب وافد عمّا إذا كان النظام يسمح بنقل كفالة ابنته من الشركة التي تعمل بها إليه، على أن يضيفها كمرافقة.