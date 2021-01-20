شكرا لمتابعة خبر عن تصريح مفاجئ من " التعليم " يتعلق بعودة الدراسة بالمدارس " فيديو " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قالت المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، إبتسام الشهري: " إذا قررنا عودة الدراسة بالمدارس ورفض أولياء الأمور خوفاً على أبنائهم؛ فهذا حقهم ".

وأضافت " الشهري " خلال حوارها عبر برنامج " يا هلا ": " يجب على أولياء الأمور أن يضعوا في الاعتبار أن هذا الأمر سيكلف الوزارة جهوداً مضاعفة لاستمرار ‎التعليم عن بُعد " .

وأوضحت: " ولي الأمر الذي يرفض عودة ابنه للدراسة سنوفر له التعليم عن بعد، لأن التعليم يجب أن يصل لكافة الطلاب والطالبات " .

وتابعت: " المعلمين الموجودين حاليا بالمدارس سيكون عليهم عبئا كبيرا بسبب عملية التعليم عن بعد والتعليم الحضوري، ولذلك وزارة التعليم تدرس هذه الأمور لإيجاد حلول لها " .

وكانت الشهري، صرحت بأن التعليم عن بُعد سوف يستمر حتى بعد انتهاء كورونا، لافتة:" التعليم عن بعد في الفترة الحالية يعتبر ضرورة لأنه لا يمكن عودة الطلاب للمدارس بسبب القلق على صحة الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم أيضا " .

وأشارت إلى أن تجربة التعليم عن بعد تعد انطلاقة لعصر جديد ومفهوم جديد في عالم التعلم الإلكتروني أو المدمج الذي سيتم بالتأكيد تحقيقه في الفترة المقبلة، مما يساعد الطلاب على التواصل مع معلميهم وزملائهم حتى بعد المدرسة.