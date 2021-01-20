دموع بايدن عشية التنصيب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-20

متابعات الخليج 365 - متابعة

انهمرت الدموع من عيني الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، في كلمته الأخيرة عشية حفل التنصيب، في خطاب مؤثر تطرق فيه لأمور إنسانية تخصه.

كلمة بايدن:

ومنذ انطلاق كلمة الرئيس الأمريكي المنتخب عشية تنصيبه، وجه جو بايدن الشكر لمناصريه من مدينته ديلاوير، قبل الانتقال إلى واشنطن، ليبدأ بالبكاء، قائلًا: “إنها لحظات مؤثرة”.

وبعد حديثه عن رحلته الطويلة، وذكرياته من ديلاوير، أكد أنه أراد أن تكتب عبارة “ديلاوير” على قلبه بعد وفاته.

وقال الرئيس المنتخب: “في عائلتنا، القيم التي نتشاركها، الشخصية التي نسعى جاهدين من أجلها، الطريقة التي ننظر بها إلى العالم- كل هذا يأتي من البيت. كل هذا يأتي من ولاية ديلاوير”.

وفي نهاية الكلمة، دمعت عينا بايدن عند استذكار ابنه الراحل بو، مشيرًا إلى أنه كان يجب أن يكون اليوم هو الرئيس المنتخب للولايات المتحدة عوضًا عنه.

