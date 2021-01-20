شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يعزي ويدودو في ضحايا زلزال إندونيسيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمس (الثلاثاء)، برقية عزاء ومواساة للرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، إثر الزلزال الذي وقع في جزيرة سولاويسي وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال ولي العهد: «بلغني نبأ الزلزال الذي وقع في جزيرة سولاويسي الإندونيسية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإنني إذ أعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، لأسأل الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، وألا تروا سوءاً أو مكروهاً».