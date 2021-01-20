شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث القضايا المشتركة مع نظيره القبرصي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بحث وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله مع وزير خارجية جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليديس، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين بما يخدم المصالح المشتركة، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. جاء ذلك أثناء استقباله للوزير خريستودوليديس أمس (الثلاثاء) في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض، فيما أقام سموه مأدبة غداء تكريما للوزير الضيف والوفد المرافق له.

