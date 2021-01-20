شكرا لقرائتكم خبر عن أول قاضية افتراضية لـ الخليج 365: وجدتها مسؤولية كبيرة وحملا ثقيلا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أبدت خريجة القانون المحامية هدى القثامي، أول قاضية في محكمة صورية بالطائف لـ«الخليج 365» سعادتها بالتجربة المتزامنة مع ما كشفته وكيلة وزارة الموارد البشرية عن التوجه العام في المملكة بتعيين قاضيات سعوديات قريبا. وقالت «لا أخفيكم أن أمر القضاءِ ليس بالسهل فهو مسؤولية وحِمل كبير، يستلزم الأمانة وسؤال الله السلامة». مستشهدة بقولِ علي الطنطاوي «القضاء مقياس الخير في الأمم، ومعيار العظمة فيها، وهو رأس مفاخر كل أمة حية وراشدة».

جاء ذلك خلال الأمسية الثقافية التوعوية بحقوق الإنسان التي قدمها فريق «بيّنة» القانوني بالتعاون مع جمعية الثقافة والفنون بالطائف، وصاحبها انعقاد الجلسة الأولى لمحكمة بيّنة الصورية ومن قضاتها المحامي ريان الثبيتي وهدى القثامي وتمت مناقشة قضية خطأ طبي أودى بحياة مريض.

وسجلت الأمسية حضوراً لافتاً من الجنسين وأدارتها رهام الغامدي وعهود عبدالله وكشف خلالها المحامي الثبيتي أن المملكة منذ تأسيسها حفظت للفرد والمقيم حقوقه وسنّت الأنظمة والقوانين لذلك. وحذر الثبيتي من نشر كود حسابات التواصل دون إذن أصحابها، مشيرا إلى أنه يدخل ضمن قضايا التشهير، وكذلك نشر بسطات باعة الشاي دون استئذانهم، والعقوبات وفق الأنظمة في التشهير السجن لمدة سنة وغرامة تصل ٥٠٠ ألف، لافتاً إلى أن أكثر القضايا التي يتم تداولها في المحاكم هي القضايا الشخصية، داعياً المحامين للتوجه نحو القضايا التجارية بطبيعة انفتاح المملكة الاقتصادي ودخول الشركات العالمية في السوق السعودي، ما يحقق فرصا وظيفية وإقبالا على المحاماة في هذا المجال، واستعرضت الأمسية الخصوصية، وقضايا التشهير، وحرية التعبير.

المحكمة الصورية ويظهر فيها المحامي الثبيتي وهدى القثامي يجسدان دور قاضيين.