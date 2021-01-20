شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع الـ 400 حافلة يصل إلى شرق مكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واصلت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الحافلات. وبدأت شركة قطارات مكة للنقل العام في وضع اللبنات الأولى لمحطة توقف الحافلات بالشرائع شرقي العاصمة المقدسة. ويتكون مشروع الحافلات من 12 مسارا، منها 7 مسارات للحافلات المحلية بطول 172 كيلومترا، و347 محطة، و5 مسارات للحافلات السريعة بطول 103 كيلومترات و103 محطات. فيما يبلغ إجمالي عدد حافلات مشروع النقل العام بمكة المكرمة 400 حافلة، منها 240 حافلة عادية و160 حافلة مفصلية، بينما تشتمل مرافق المشروع على 4 محطات مركزية، و7 جسور و11 تقاطعاً ذكياً و455 محطة توقف. وتبلغ المساحة الإجمالية للمخطط الشامل لمبيت الحافلات 320 ألف متر مربع، منها 116 ألف متر مربع مساحة منطقة مرافق تشغيل الحافلات. ويهدف المشروع لاستيعاب احتياجات النقل الناجمة عن النمو المتوقع في عدد السكان في مكة المكرمة وفي أعداد ضيوف بيت الله الحرام والمشاعر المقدسة، ودعم التنمية الاقتصادية وتوفير سهولة الوصول إلى الحرم الشريف، والجوامع والمرافق التعليمية والوظيفية والصحية والتجارية والترفيهية، والإسهام في الحد من التلوث وحماية البيئة وتقليل الاعتماد على السيارات الصغيرة كوسيلة للنقل، وتطوير نظام النقل ليكون نظاماً مستداماً.

