شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر الخليج 365: إنشاء معملي حاسب وخياطة ومشغل نسائي بـ «نفسية الطائف» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - علمت "الخليج 365" أن مستشفى الصحة النفسية بالطائف، يعتزم افتتاح معمل حاسب آلي لتعليم النزلاء قريباً، وتجهيز مشغل للتجميل النسائي، ومعمل للخياطة والتطريز، كما برز خلال المنافسات الشعرية التي يقيمها المستشفى بين وقت وآخر 3 شعراء تم تكليفهم بمهام إعداد القصائد للمناسبات والفعاليات التي يقيمها المستشفى.

يأتي ذلك ضمن برامج إعادة التأهيل الطبي النفسي للنزلاء، للوصول إلى أقصى الإمكانات الجسدية والنفسية والاجتماعية والمهنية بما يتفق مع حالاتهم النفسية، وتوجية طاقاتهم للعمل وتخفيف شحنات الانفعالات.