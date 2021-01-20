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28 منشأة مخالفة لتدابير كورونا في المدينة

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جدة - خالد شويل - نفّذت الفرق الرقابية بأمانة المدينة المنورة وبلدياتها الفرعية 2184 جولة ميدانية الأسبوع الماضي شملت الأسواق والمراكز التجارية، والمنشآت الغذائية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، والتقيّد بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من جائحة كورونا.

وأظهرت الجولات الرقابية 2156 منشأة مستوفية للاشتراطات النظامية، فيما تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 28 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية.

وأكدت أمانة المدينة المنورة استمرار تنفيذ الجولات على جميع المنشآت في المدينة المنورة والمحافظات التابعة للتأكد من الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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