28 منشأة مخالفة لتدابير كورونا في المدينة

جدة - خالد شويل - نفّذت الفرق الرقابية بأمانة المدينة المنورة وبلدياتها الفرعية 2184 جولة ميدانية الأسبوع الماضي شملت الأسواق والمراكز التجارية، والمنشآت الغذائية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، والتقيّد بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من جائحة كورونا.

محمد يوسف

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