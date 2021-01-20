الاستعلام عن مكافآت الطلاب.. «التعليم» توضح الخطوات

بينّت وزارة التعليم، طريقة وآلية إمكانية الاستعلام عن صرف المكافآت للطلاب المستحقين لها، مؤكدة أن الوقت المتوقع لإغلاق الطلب هو خمسة أيام عمل.

وأشارت وزارة التعليم، إلى أنه بعد التقدم بطلب الخدمة سيصل رقم الطلب بالإضافة إلى رابط لآلية متابعة الطلب عبر البريد الإلكتروني أو رسائل الجوال ويمكن لمقدم الطلب متابعة حالة الطلب باستخدام هذا الرقم.

وأوضحت وزارة التعليم، من خلال موقعها الإلكتروني، أن هذه الخدمة تتيح إمكانية الاستعلام عن صرف المكافآت التي أقرتها الدولة للطلاب المستحقين لها.

وحددت وزارة التعليم، طريقة الاستعلام عن صرف المكافآت التي أقرتها للطلاب المستحقين لها، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

- تسجيل الدخول على نظام نور ويمكنك ذلك من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا)https://noor.moe.gov.sa/Noor/login.aspx

- اضغط على خانة «المكافآت والإعانات».

- انقر على «عرض مسيرات المكافآت».

- قم بإدخال بيانات الطالب المطلوبة.

- اضغط على زر «ابحث» وانتظر عرض النتائج.

وكشفت الوزارة، أنه في حالة تعثر المستفيد أو عدم تمكنه من الاستمتاع بالخدمة إلكترونيًا يمكنه الحصول عليها من خلال القنوات البديلة، وذلك من خلال الاتصال على مركز رعاية المستفيدين 19996 الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع أو التواصل مع مركز رعاية المستفيدين تواصل، ويمكن الوصول له بشكل مباشر، وذلك من خلال الضغط على الرابط التالي «من هنا».

اقرأ أيضًا:

«التعليم» توضح لأولياء الأمور آلية استعراض الرسوم الدراسية للمدارس

للمعلمين والطلاب وأولياء الأمور.. «التعليم» توضح خطوات تقديم اقتراح للوزارة