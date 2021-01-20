المجازفة في عبور الأودية مخالفة غرامتها من 5 إلى 10 آلاف ريال

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت مساء اليوم برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، علىإضافة مخالفة "المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها" ضمن المخالفات المرورية.

ووفقا للمادة السابعة من جدول المخالفات فإن الغرامة تتراوح بين 5 و10 آلاف ريال.

كما وافق المجلس على استمرار صرف بدل ساعات العمل الإضافية لشاغلي الوظائف الصحية غير المشمولة بلائحة الوظائف الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية والمختبرات.

مشاركة ولي العهد بمنتدى دافوس

في مستهل الجلسة، قدر المجلس ما أكده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، من الدور الذي قامت به المملكة ولا تزال، في إطار تعزيز التنمية ودعم استقرار المنطقة، والحفاظ على سوق إمدادات الطاقة، والعمل على إحلال الأمن والسلام.

وأعرب المجلس عن الاعتزاز بما حققته المملكة من إنجازات في إطار التحول والإصلاحات المتسارعة منذ إقرار رؤية 2030، ومنها تضاعف الإيرادات غير النفطية، وتمكين المرأة في سوق العمل، ورفع مستوى التنافسية في بيئة الأعمال، وتفعيل دور صندوق الاستثمارات العامة.

استمرار الدراسة عن بعد

تناول المجلس آخر مستجدات جائحة كورونا على المستويين المحلي والدولي، واطّلع على عدد من التقارير حول التدابير الوقائية والبروتوكولات المتخذة من الجهات المعنية؛ لمنع انتشار أي من السلالات الجديدة المتحورة. وعدّ المجلس استمرار التعليم عن بعد لجميع المراحل حتى الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني، بأنه يأتي امتداداً لحرص القيادة الحكيمة على سلامة الطلاب والطالبات، وحمايتهم من مخاطر تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا.

ملفات دولية

جدد مجلس الوزراء تأكيده على أن المملكة تدفع باتجاه تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتدعم الحلول السياسية في كل من اليمن وسورية وليبيا.

كما شدد على ضرورة التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفقا للقرارات الدولية ومبادرة السلام العربية، وأهمية استئناف المفاوضات بين الجانبين لتحقيق السلام في المنطقة. وأعرب عن إدانة المملكة بشدة استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية بخرق اتفاق ستوكهولم، ومواصلة اتخاذ محافظة الحديدة منصة للأعمال العدائية والعمليات الإرهابية.

قرارات المجلس

* إضافة «لوحة بشعار مميز» بقيمة 800 ريال تستحصل مرة واحدة عند الإصدار إلى جدول رسوم المركبات بأنواعها

* إضافة مخالفة "المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها" ضمن المخالفات المرورية ووفقا للمادة السابعة من جدول المخالفات فإن الغرامة تتراوح بين 5 و10 آلاف ريال

* استمرار صرف بدل ساعات العمل الإضافية لشاغلي الوظائف الصحية غير المشمولة بلائحة الوظائف الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية والمختبرات

* إضافة ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

* مشروع مذكرة تفاهم بين المملكة ومصر في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات

* التعاون مع غينيا في مجال التعليم العالي والبحث العلمي

* اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة الخطوط الحديدية للعام المالي 1440/1439هـ

* الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:

ـ ترقية خالد بن محمد بن عبدالله أبو ملحة إلى وظيفة (وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير بوزارة الداخلية) بالمرتبة (الخامسة عشرة).

ـ ترقية خالد بن إبراهيم بن محمد الفايز إلى وظيفة (خبير اقتصادي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الطاقة. ـ ترقية عبدالله بن غازي بن مطيع الصاعدي إلى وظيفة (مدير عام فرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ـ ترقية عادل بن سالم بن أحمد با ربود إلى وظيفة (مدير عام الرقابة على أداء الوزارات والمصالح) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالديوان العام للمحاسبة.

كما اطلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسة البريد السعودي، ومركز دعم اتخاذ القرار، وهيئة حقوق الإنسان، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.