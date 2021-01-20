سبت العلاية مستشفى ينقصه الرضا

صدر مؤخرا من مديرية الشؤون الصحية في بيشة قرار بتكليف الدكتور علوي علي حكمي، مديرا لمستشفى سبت العلاية العام بمحافظة بلقرن، ووضع أهالي المحافظة ومراكزها عددا من القضايا على طاولة حكمي، منها المستشفى الجديد ونقص الأيدي العاملة ووجوب توفير خدمات ذات جودة واستغلال مبنى غسيل الكلى.

صحة بيشة

ذكر المتحدث الرسمي لصحة بيشة حزام محمد القحطاني، أن وزارة الصحة خصصت الرقم 937 لاستقبال الاستفسارات والملاحظات على المنشآت الصحية، وفيما يخص مبنى مستشفى العلاية العام الجديد فقد تم تشغيل المرحلة الأولى حسب الخطة التشغيلة، حيث إنه يعتبر من مستهدفات صحة بيشة لعام 2020 وسيتم تشغيل المرحلة الثانية خلال هذا العام.

وحول ما يخص القوى العاملة، أكد القحطاني أنه تم رفع السعة السريرية للمستشفى الجديد من 50 إلى 100 سرير بما يتناسب مع حاجة الخدمات الطبية بالمنطقة، ولا يزال الدعم قائما ومستمرا حسب المعيار الوزاري واحتياج المنطقة، كما أن العمل قائم على الشراكات المجتمعية وتنفيذها مع القطاع الحكومي والخاص، مشيرا إلى أن مركز الكلى هو أحد المبادرات المجتمعية من قبل أحد رجال الأعمال، وسيتم تشغيله مباشرة بعد انتهاء العمل منه واستلامه من المتبرع.

نمو وسلوك

أضاف القحطاني، أنه صدر بيان سابق بعدد المستفيدين من الخدمات الصحية التي قدمت في بيشة خلال 2020، وبلغت أكثر من 2,655,979 خدمة استفاد منها 242,256 مريضا من خدمات الطوارئ والإسعاف، فيما قدمت العيادات الخارجية خدماتها لـ119,266 مراجعا، وقدمت مراكز الكلى خدماتها إلى 27,900 مستفيد، واستفاد 670 من خدمات قسم قسطرة القلب، و3,962 من خدمات مركز السكر، و1150 من مركز النمو والسلوك بصحة بيشة.

المستشفى الجديد

ذكر المواطن سعيد القرني أن تشغيل مبنى المستشفى الجديد بكل أقسامه وبكافة طاقته أصبح ضرورة مع توفير جميع التخصصات، بينما أكد المواطن محمد العلياني عدم توفر كادر صحي في عدد من التخصصات المهمة مثل القلب والعيون والصحة النفسية وجراحة المناظير وأجهزة التأهيل والعلاج الطبيعي، وأضاف علي الشمراني أن أهم المتطلبات هو تسهيل الحصول على الخدمات دون التحويل للمستشفيات المجاورة وتقديمها في الوقت المحدد وتحقيق رضا المستفيد، وأشار مسفر الخثعمي إلى أهمية استغلال مبنى غسيل الكلى ومقر المستشفى القديم بتحويله إلى مستشفى للأطفال والنساء والولادة وزيادة عيادات الأسنان.

مستشفيات صحة بيشة

01 الملك عبدالله

02 الولادة والأطفال

03 الصحة النفسية والرعاية

04 تثليث

05 سبت العلاية

06 البشائر

07 تبالة

08 وادي ترج

مراكز

4 مراكز للكلى

76 مركزا صحيا

9 مراكز مناوبة

مركز السكر والغدد الصماء

مركز النمو والسلوك