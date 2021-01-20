221 بلاغا إسعافيا

استقبلت غرفة العمليات بإدارة الطواري والكوارث والنقل الإسعافي بصحة بيشة من الأربع محافظات التابعة لها 221 تحركًا وبلاغًا إسعافيًا طارئًا وذلك خلال إجازة منتصف العام الدراسي.

وتعمل إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي على استقبال جميع البلاغات الطارئة من الجهات الحكومية ذات العلاقة والمستشفيات والمراكز الصحية لمواجهة حالات الطوارئ والكوارث العامة ودعم الموقع بالكوادر الطبية وسيارات الإسعاف.

وأوضح المتحدث الرسمي بصحة بيشة حزام القحطاني أن البلاغات الواردة من الجهات ذات العلاقة تتعامل معها غرفة العمليات بالإدارة على مدار الـ 24 ساعة حسب الحالات الواردة، وأن من مهامها متابعة وتحضير مراكز النقل الإسعافي عبر اللاسلكي، ومباشرة ودعم الحوادث من الإسعاف المركزي.