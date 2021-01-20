221 بلاغا إسعافيا

وتعمل إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي على استقبال جميع البلاغات الطارئة من الجهات الحكومية ذات العلاقة والمستشفيات والمراكز الصحية لمواجهة حالات الطوارئ والكوارث العامة ودعم الموقع بالكوادر الطبية وسيارات الإسعاف.
وأوضح المتحدث الرسمي بصحة بيشة حزام القحطاني أن البلاغات الواردة من الجهات ذات العلاقة تتعامل معها غرفة العمليات بالإدارة على مدار الـ 24 ساعة حسب الحالات الواردة، وأن من مهامها متابعة وتحضير مراكز النقل الإسعافي عبر اللاسلكي، ومباشرة ودعم الحوادث من الإسعاف المركزي.
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