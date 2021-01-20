ضبط 2.3 طن من الحطب المحلي

تسويق وبيع
يأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية، ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.
إجراءات نظامية
أوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تمت إحالة المخالفين إلى الجهات المعنية، لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، بالتنسيق مع القطاعات الأمنية ذات العلاقة، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
وأهاب المالكي بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن المخالفات البيئية، من خلال رقم العمليات الأمنية الموحدة911 في منطقتي مكة المكرمة والرياض، وعلى الرقمين «996» و «999» في بقية مناطق المملكة.
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