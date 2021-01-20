ثالوث الغش صباغة وعدسات وخلط

يلجأ بعض باعة الأسماك إلى وسائل ملتوية للتحايل والغش بطرق مختلفة لإيهام المشتري بأن بضاعتهم طازجة، ومن الطرق الغش وضع عدسات صغيرة على العين وصبغات حمراء على الخياشيم، وهناك من يخلط الأسماك الطازجة مع الأسماك الفاسدة وهناك من يضعها في الثلج المجروش. ويعرف السمك الطازج عن غيره من خلال عين السمكة التي تكون بحالة شفافة وصافية ولامعة خالية من الاصفرار.

أسعار الأسماك

التقت «دوت الخليج» في جولة ميدانية بسوق السمك بجدة (البنقلة) بأحد الباعة الذي قال إن أسعار السمك تختلف بحسب النوع والحجم والمصدر، ويعد السمك البلدي هو الأغلى سعرًا والأندر في السوق حيث يباع كيلو سمك الهامور البلدي بـ 40 ريالًا ويصل بعض الأحيان الى 70 ريالًا بينما يباع كيلو الهامور المستورد بـ 25 ريالًا وكيلو الناجل 120 ريالًا ويباع كيلو الشعور البلدي بـ 45 ريالًا بينما يباع المستور بـ 25 ريالًا والأسعار تنخفض وترتفع حسب طلب السوق.

السمك الطازج

يقول مراد أحد الباعة في السوق إن السمك الطازج الذي وصل السوق حديثًا يعرف بالنظر إلى عين السمكة اولاً وهي تعد النقطة الأهم لمعرفة السمك الطازج من غيره حيث يجب أن تكون عدسة العين صافية ولامعة وشفافة وخالية من بعض البياض أو الإصفرار، ومن ثم وقفة السمكة لأن انحناء السمكة يدل على أن السمك أخذ وقتًا طويلًا في الثلج، كما أن هناك من يصبغ خياشيم السمك بصبغات حمراء فيجب التأكد منها والتأكد من عدم وجود رائحة عفنة للخياشيم.

طرق الغش في الأسماك

تركيب عدسات شفافة للعين

صبغ الخياشيم بصبغات حمراء

رش الملح على السمك