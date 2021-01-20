60 مليارا لإسناد الخدمات بين التحلية وتقنيات المياه

ويتوقع أن تسهم الشركة في رفع كفاءة وتنظيم قطاع المياه، وذلك بإضافة ما يزيد علي 60 مليار ريال من الفرص الاستثمارية في أنظمة النقل والخزن الإستراتيجي للمياه من خلال إشراك القطاع الخاص في تمويل المشاريع المستقبلية. وبحسب الاتفاقية، ستمكن «التحلية» شركة نقل وتقنيات المياه من كل أنظمة النقل الخاصة بها، لأداء الخدمات المنوطة بها، وتمكين موظفيها من المشاركة في صنع القرارات ذات الصلة بأنظمة النقل، إلى جانب توفير موظفيها من الكفاءات أصحاب الخبرة والمهارات العالية.
ونصت الاتفاقية على قيام الشركة بمهام الإشراف على إدارة أعمال التشغيل والصيانة والإسناد وإدارة الموظفين وكميات المياه، وتمثيل مصالح أنظمة النقل مع الأطراف الخارجية نيابة عن «التحلية»، ورفع نتائج الدراسات الهندسية والاستشارية، واقتراح حلول التحسين من قبل الخبراء، وتزويد المؤسسة بخطط عمليات الصيانة وإدارة العاملين وكميات المياه المخصصة للمناطق المستفيدة، ومتابعة سير تنفيذ المشاريع الحالية الخاصة بأنظمة النقل، واستخدام البيانات المتوافرة وتحليلها بغرض إدارة أنظمة النقل، بالإضافة إلى الإشراف على تنفيذ الإجراءات والأدلة المعتمدة من قبل الجهات التنظيمية المتعلقة بحوكمة التحول في قطاع المياه.
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