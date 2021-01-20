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أولوية للمعلمين والمعلمات لأخذ لقاح كوفيد- 19

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قالت المتحدثة باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري، إنه سوف تكون هناك أولوية للمعلمين والمعلمات لأخذ لقاح «كوفيد-19»، مبينة في تصريحات لها اليوم أنه ليس هناك أي قرار صادر حتى الآن لما بعد الـ10 أسابيع من الفصل الثاني، كون أن الجائحة لا يمكن التنبؤ بها.

وتابعت: لن تكون هناك عودة للدراسة حضورياً حتى نضمن الأمان الصحي للمعلمين والطلاب. وأضافت أن الوزارة في الفترة القادمة لديها مشروع «التعليم المدمج» بحيث يدمج بين الحضوري وعن بُعد.

وفيما يخص المناهج قالت الشهري، إن الوزارة تراجع جميع المناهج الدراسية والتحقق من صحتها وسلامتها، مشيرة إلى أنه بدءا من العام المقبل، سيبدأ تدريس اللغة الإنجليزية ابتداءً من الصف الأول الابتدائي للطلاب والطالبات.


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MO Nasa

MO Nasa

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