أولوية للمعلمين والمعلمات لأخذ لقاح كوفيد- 19

وتابعت: لن تكون هناك عودة للدراسة حضورياً حتى نضمن الأمان الصحي للمعلمين والطلاب. وأضافت أن الوزارة في الفترة القادمة لديها مشروع «التعليم المدمج» بحيث يدمج بين الحضوري وعن بُعد.
وفيما يخص المناهج قالت الشهري، إن الوزارة تراجع جميع المناهج الدراسية والتحقق من صحتها وسلامتها، مشيرة إلى أنه بدءا من العام المقبل، سيبدأ تدريس اللغة الإنجليزية ابتداءً من الصف الأول الابتدائي للطلاب والطالبات.
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