معرض تمور افتراضي بالمدينة المنورة

أطلقت غرفة المدينة المنورة أمس، بالتعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ومركز التجارة الدولية، فعاليات معرض تمور المدينة المنورة الافتراضي الدولي، الذي تمتد فعالياته لمدة ثلاثة أيام «الموافق 19 - 21 يناير 2021»، وذلك في إطار برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية «الأفتياس»، الذي تشرف عليه المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

ويهدف المعرض الافتراضي إلى تشجيع التجارة والاستثمار في قطاع التمور بالمدينة المنورة، من أجل الإسهام في تعزيز وتطوير المحتوى المحلي، وزيادة إجمالي الناتج المحلي للمنطقة، بتنمية الصادرات وإقامة علاقات تجارية مع الأسواق الخارجية في قطاع التمور.

يذكر أن المدينة المنورة تحتل المرتبة الثالثة محليا بنحو 4.75 ملايين نخلة، أي بنسبة 15.2 % من أعداد النخيل المثمرة في المملكة، وتبلغ كمية الإنتاج 14 %، ويقدر عدد نخيل العجوة بنحو 900 ألف نخلة.