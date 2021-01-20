ويهدف المعرض الافتراضي إلى تشجيع التجارة والاستثمار في قطاع التمور بالمدينة المنورة، من أجل الإسهام في تعزيز وتطوير المحتوى المحلي، وزيادة إجمالي الناتج المحلي للمنطقة، بتنمية الصادرات وإقامة علاقات تجارية مع الأسواق الخارجية في قطاع التمور.
يذكر أن المدينة المنورة تحتل المرتبة الثالثة محليا بنحو 4.75 ملايين نخلة، أي بنسبة 15.2 % من أعداد النخيل المثمرة في المملكة، وتبلغ كمية الإنتاج 14 %، ويقدر عدد نخيل العجوة بنحو 900 ألف نخلة.
كانت هذه تفاصيل خبر معرض تمور افتراضي بالمدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.