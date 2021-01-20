

القاهرة 06 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 19 يناير 2021 م واس

سجلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية 899 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة المصرية في بيان اليوم إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء بلغ 124094 حالة ،فيما وصل مجموع الوفيات إلى 8696 وفاة.

// انتهى //

02:50ت م

0235



القاهرة 06 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 19 يناير 2021 م واسسجلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية 899 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و58 حالة وفاة , ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 158174 إصابة.وأشارت وزارة الصحة المصرية في بيان اليوم إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء بلغ 124094 حالة ،فيما وصل مجموع الوفيات إلى 8696 وفاة.// انتهى //02:50ت م0235

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مصر تسجل 899 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.