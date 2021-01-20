السعودية | ‏المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها.. مخالفة مرورية قيمتها 5 آلاف ريال

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اقر مجلس الوزراء مساء اليوم‫ إضافة فقرة تحمل الرقم ( 6 ) إلى جدول المخالفات رقم ( 7 ) الملحق بنظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 85 ) وتاريخ 26 / 10 / 1428هـ بالنص الآتي” المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها”يشار الى ان جدول المخالفات رقم 7 حددت الغرامات المالية بين 5 و 10 الاف ريال.