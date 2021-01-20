السعودية | ‏المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها.. مخالفة مرورية قيمتها 5 آلاف ريال

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها.. مخالفة مرورية قيمتها 5 آلاف ريال والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 1:54 صباحًا, 20 يناير 2021 م
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اقر مجلس الوزراء مساء اليوم إضافة فقرة تحمل الرقم ( 6 ) إلى جدول المخالفات رقم ( 7 ) الملحق بنظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 85 ) وتاريخ 26 / 10 / 1428هـ بالنص الآتي” المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها”يشار الى ان جدول المخالفات رقم 7 حددت الغرامات المالية بين 5 و 10 الاف ريال.