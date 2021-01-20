شكرا لقرائتكم خبر عن الحزن يخيم على جنازة «معلم الدمام» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتشد جموع من المشيعين في مقبرة الدمام لدفن الفقيد المعلم بالمرحلة الثانوية في إحدى مدارس الدمام سعد النصر، الذي توفي بعد إعداده دروس الحاسب الآلي بمنصة مدرستي لعرضها في اليوم الأول من الفصل الدراسي الثاني، وجاءت وفاة المعلم بسكتة قلبية وسط حالة من الحزن أصابت منسوبي مدرسة أبي سفيان بن الحارث من معلمين وطلاب متأثرين برحيل الفقيد الذي اتصف بتميزه المهني وأخلاقه الطيبة، في الوقت الذي نعت إدارة تعليم المنطقة الشرقية المعلم عبر حساباتها في التواصل الاجتماعي.

وأوضح قائد المدرسة ظافر القحطاني، أن زميلهم المتوفى قد باشر مهام عمله مع بداية الدوام للفصل الدراسي الثاني، وقام بتجهيز وإعداد مواده الدراسية لليوم الأول عبر منصة مدرستي، مبينا أنه بالحصة الأولى أمس تفاجأ الطلاب بعدم تواجد معلمهم على غير العادة، وحاولت إدارة المدرسة التواصل مع المعلم دون رد ليتم إبلاغها لاحقا بوفاته إثر سكتة قلبية.

وأكد وكيل المدرسة خالد فقيه، أن خبر وفاة زميلهم النصر كان مفجعا لجميع من يعرفه من معلمين وطلاب ومن زملائه منسوبي التعليم بمختلف مواقعهم، حيث تميز رحمه الله بأخلاقه النبوية ومهنيته وتميزه بمجاله الوظيفي والذي لم يصدر منه يوما خطأ أو تقصير تجاه زملائه أو طلابه.