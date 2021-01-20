شكرا لقرائتكم خبر عن سفراء أفارقة يطلعون على خدمات «911» الأمنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل مركز العمليات الأمنية الموحدة «911» بمنطقة الرياض، أمس الأول، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، عددًا من سفراء الدول الأفريقية بالمملكة، ضمن برامج المركز لإطلاع الزوار والوفود والمجتمع على ما يقدمه من خدمات أمنية وخدمية للمواطنين والمقيمين والزائرين في المنطقة، بوصفه أحد أهم مبادرات وزارة الداخلية بالتعاون مع برنامج جودة الحياة، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وقدم لهم قائد المركز الوطني للعمليات الأمنية العميد وليد الطويان، نبذة عن المركز الذي يعد الثاني من نوعه على مستوى المملكة بعد منطقة مكة المكرمة، ويهدف إلى بناء مفهوم عمليات مشترك، يحقق التنسيق بين جميع الجهات الأمنية والخدمية، عبر نظام موحد لتبادل المعلومات بين القيادات الأمنية والخدمية وتمرير التحذيرات والأوامر لمختلف المستويات الإدارية، وتوحيد قواعد البيانات في مكان واحد، لتحسين سرعة الاستجابة للحالات الطارئة.