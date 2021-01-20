شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين معرض المخطوطات النادرة بمكتبة المسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة أمس، معرض المخطوطات النادرة بمكتبة المسجد النبوي، بحضور الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وأمين عام دارة الملك عبدالعزيز د. فهد السماري.

واطلع سموه عقب التدشين، على محتويات المعرض الذي يضم أشهر وأندر المخطوطات والكتب بمكتبة المسجد النبوي، والعديد من المقتنيات التاريخية، ويهدف إلى إبراز تاريخ تدوين القرآن الكريم، والسنة النبوية بالمدينة المنورة، وكذلك إبراز الوقف العلمي على المسجد النبوي الشريف ومكتبته، وإبراز الجهود التاريخية للمملكة بمكتبة المسجد النبوي. عقب ذلك، شهد سمو أمير منطقة المدينة المنورة، مراسم توقيع مُذكرتي تفاهم وتعاون بين وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، ودارة الملك عبدالعزيز، ومذكرة التفاهم الثانية بين وكالة شؤون المسجد النبوي، ومركز بحوث ودراسات المدينة المنورة، وعقد تعاون علمي بين دارة الملك عبدالعزيز، ومكتبة الشيخ جعفر فقيه.