شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الحدود الشمالية: السياحة تعزز التنمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نوه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، بما توليه القيادة الحكيمة -أيدها الله- من رعاية واهتمام بكافة القطاعات التنموية وفق رؤية المملكة 2030 ومن ذلك قطاع السياحة الذي يحظى باهتمام كبير إيماناً منها بأهمية السياحة المحلية في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، مشيراً إلى ما تحظى به منطقة الحدود الشمالية من مقومات سياحية يمكن استغلالها لتنشيط السياحة وجذب السياح من خلال خطة تتكامل بها جهود كافة الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية وأفراد المجتمع.

وقال أمير الحدود الشمالية خلال ترؤسه اجتماع مجلس التنمية السياحية، في قصر الملك عبدالعزيز بمركز إمارة لينه: من أهم مبادئ رؤية المملكة 2030 رفع وتيرة التنسيق بين كافة الجهات المعنية بأي قضية أو مشكلة لتحقيق أعلى درجات التعاون والتكامل بما يعزز الفاعلية والكفاءة ويقضي على الهدر بالطاقات والقدرات، متطلعا للخروج بقرارات وتوصيات ومشاريع تساهم في استثمار مقومات المنطقة السياحية البيئية والجغرافية والتاريخية والتراثية ومورثها الثقافي والاجتماعي والصناعي بالتزامن مع تحقيق جملة من الأهداف الأخرى المتعلقة بالترفيه والتنمية الثقافية، وتنمية البيئة وحمايتها، ومعالجة البطالة، وتنمية العمل التطوعي، وتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة ودعم الأسر المنتجة، وتطوير البنية التحتية للمنطقة ومستوى الخدمات. وأعلن عن خطة لتنمية الفياض وحمايتها من الرعي الجائر وتوظيفها كأحد مقومات السياحة البيئية.