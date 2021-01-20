شكرا لقرائتكم خبر عن أحوال «متنقلة» بمجمع الملك عبدالله الطبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت الوحدة المتنقلة بالأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة، أمس، خدماتها للمستفيدين من الرجال بمجمع الملك عبدالله الطبي في محافظة جدة، وذلك ضمن مبادرة «نأتي إليك» التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة.

وتشمل الخدمات التي تقدمها الوحدة المتنقلة ولمدة يومين، إصدار بطاقة الهوية الوطنية، وتجديدها، وبدل تالف عنها. وتسهم هذه الخدمة في تقديم تسهيلات لعموم المستفيدين، وفي اختصار الوقت وتقليل الجهد على الراغبين في الاستفادة من الخدمات المتنقلة.