شكرا لقرائتكم خبر عن جولات «تعقيم» أمام المحال التجارية في عين دار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت بلدية عين دار، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، أعمالها الوقائية، للحد من انتشار فيروس « كورونا » المستجد «كوفيد 19»، عبر عمليات التعقيم والتطهير للأرصفة أمام المحلات التجارية، بمركز عين دار الجديدة.

وواصلت إدارة صحة البيئة، جولاتها على المنشآت الغذائية، ومنشآت الصحة العامة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية، للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، ومنها ارتداء العاملين للكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي لمسافة لا تقل عن متر ونصف المتر بين كل شخص والآخر، وتوفير المعقمات والمطهرات، وقياس درجات حرارة العاملين، والمترددين على تلك المنشآت، إضافة إلى التأكد من وضع علامات للوقوف تجنبا للازدحام.

من ناحيتها، واصلت إدارة الخدمات أعمالها في تقليم الأشجار بالشوارع الرئيسية بمركز عين دار، والمراكز المجاورة له، ضمن أهدافها في تحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري.