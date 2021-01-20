شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق وإنذار 9 منشآت مخالفة بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت بلدية تاروت، التابعة لبلدية محافظة القطيف، 3 منشآت تجارية؛ لعدم وجود ترخيص، وأنذرت 6 منشآت غذائية لمخالفتها الاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى مصادرة 30 كيلو جرامًا من المواد الغذائية التالفة، و240 لترًا من المياه؛ لسوء التخزين، مع تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

من ناحية أخرى، واصلت إدارة الحدائق والتشجير بالتعاون مع منسوبي مستشفى عنك، وفريق «كيان الخير»، وكشافة رسل السلام، مبادرة «قطيفنا خضراء»، وذلك بزراعة 250 شجرة بشارع عبدالرحمن بن عوف في عنك، وذلك تعزيزًا لجهودها في تحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري، ضمن برامج الشراكة المجتمعية.

كان رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني، قد تفقد أعمال إنشاء وتطوير شارع وسط العوامية، بطول 750 مترا، وعرض 30 مترا، مؤكدا أنسنة المشاريع التنموية، ورفع كفاءة تنفيذ الطرق المحورية والرئيسية، التي تلامس اهتمام المواطن، وتحقق احتياجاته.