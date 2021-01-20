شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير تركي بن محمد: نشكر القيادة على دعم المتميزين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين - يحفظهما الله - على الاهتمام بالتميز ودعم المتميزين، ما أسهم في تشجيعهم على العطاء في العديد من المجالات وخلق فرص للمنافسة والإبداع تزخر بها المملكة بكافة القطاعات.

جاء ذلك بمناسبة تكريم الجمعية بمناسبة فوزها بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة عن فئة الجمعيات الخيرية في المستوى البرونزي في احتفال أقيم يوم الإثنين 18-1-2021.

وأضاف سموه أن جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية سطرت نجاحات متتالية ويأتي فوزها بتلك الجائزة ترجمة لمشوار طويل من الجهد والمثابرة والعزيمة الصادقة ليضاف إلى سجلها الحافل بالعطاء لخدمة مستفيديها من الأيتام.

وأشار سموه إلى أن الجمعية وطوال مشوارها وضعت نصب عينيها التميز والجودة فحرصت على تقديم الخدمات لمستفيديها انطلاقا من هذه المفاهيم حتى أصبحت نهجا لها، وحققت بفضل الله العديد من الجوائز محليا وإقليميا.

وأوضح سموه أن فوز الجمعية بهذه الجائزة العريقة التي تحظى برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز سيحمل كافة العاملين مسؤولية كبرى فليس النجاح أكثر أهمية من الحفاظ عليه، تلك المسؤولية ستجعل كل فرد في الجمعية يواصل رسالته بمزيد من الإخلاص لتحقيق تلك الرسالة السامية التي تسعى لرسم الابتسامة على وجوه فئة عزيزة علينا وتطلع سموه في ختام تصريحه أن تواصل جمعية بناء مسيرتها منذ تأسيسها في عام 2010م، والتي وضعت من أهدافها التميز المؤسسي وستكون الجائزة خير دافع لشحذ الهمم ومواصلة النجاحات التي حققتها عبر مسيرتها.