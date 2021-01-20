شكرا لقرائتكم خبر عن بطول 4 كم.. سفلتة «مسار الشاحنات» على طريق الجبيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية، أعمال الكشط والسفلتة لمسار الشاحنات، بطول 4 كم، على طريق الجبيل، عند جسر الملك خالد، باتجاه الظهران، ضمن أعمال الصيانة الدورية.

وكثف فرع وزارة النقل، أعماله في إعادة الدهانات للخطوط المرورية العاكسة بطريق شهيل، ضمن أعمال الصيانة العادية، ورفع مستوى السلامة المرورية على الطرق الفرعية.

وكان فرع النقل قد انتهى من صب 25 «كمرة»، وأعمال التسليح لعدد 11 «كمرة» إضافية، والحفر لعدد 11 قاعدة للجدار الاستنادي.