شكرا لقرائتكم خبر عن تثقيف مجتمعي بقواعد رعاية الحيوانات الأليفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح الطبيب البيطري عبدالرحمن الدهمشي في المحاضرة العلمية التثقيفية التي ألقاها تحت عنوان «تربية الحيوانات الأليفة»، بمكتب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة حفر الباطن، القواعد والقوانين المنظمة لتربية الحيوانات الأليفة، وطرق وكيفية التربية والتعامل مع الحيوانات الأليفة، والتجهيزات والمستلزمات اللازمة للتربية، وكيفية العناية بها. وكشف عن بعض الأمراض التي تنقلها والتي منها القوباء الحلقية، وخربشة القطط، وداء المقوسات، وداء اللولبية النحيفة، وداء الباستوريلات، وداء الكلب، والجرب.

وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري، أن المحاضرة تأتي ضمن سلسلة من المحاضرات التعليمية التي يقدمها الفرع والمكاتب والوحدات التابعة له طوال العام من أجل تثقيف المجتمع بكل ما يحيط بالجوانب البيئية والزراعية بشقيها «النباتي والحيواني» وكذلك شؤون المياه.

وبيَّن م. المطيري أن البرامج من دورات وورش عمل ومحاضرات تستهدف رفع وعي المجتمع بصفة عامة والمستفيدين من خدمات الوزارة بشكل خاص، كما تهتم بإيصال المعلومات الصحيحة بأسلوب سهل ومبسط وزيادة إلمامهم بالخدمات التي تقدمها الوزارة، وتوفير مصادر معلومات لهم لدعم أنشطتهم المختلفة، ورصد الصعوبات والمشكلات التي تواجههم والتواصل المستمر معهم.

يذكر أنه شارك بالمحاضرة عدد من الشخصيات المختلفة بالمجتمع من الجنسين فاق عددهم 30 فردا، وتفاعل الحضور مع المحاضرة، ووجهوا عددا من الأسئلة حول الحيوانات، التي أجاب عنها الطبيب الدهمشي.