شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل 100 متدرب على تربية النحل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك 100 متدرب في البرنامج التدريبي لـ «توطين مهنة النحالين»، الذي انطلق بمركز التدريب الزراعي بالأحساء.

وأوضح نائب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. مبارك العريدي، أن البرنامج الذي تشرف عليه الوزارة ويستمر لمدة ثلاثة أشهر، يهدف إلى تأهيل ‏الشباب السعودي لخوض غمار صناعة وإنتاج النحل، مبيناً أن الوزارة وضعت خطة تأهيلية لتعزيز وبناء قدرات المتدربين من الجنسين في مجالات تربية النحل وتصنيع وتسويق منتجاته في المملكة وعلى المستويين الإقليمي والعالمي.

وأضاف: إن البرنامج يقدم للمشاركين أثناء فترة التدريب 30 خلية نحل من السلالة المحلية أو ما يعادلها، إضافة إلى تقديم الدعم الفني للخريجين من البرنامج التدريبي لمدة 6 أشهر، مشيراً إلى أن مشروع توطين مهنة النحالين يتكون من ثلاثة برامجَ هي: برنامج أساسيات تربية النحل، البرامج التخصصية في تربية النحل، وبرامج التنمية البشرية وريادة الأعمال والتسويق.