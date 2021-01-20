شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء: توعية المجتمع بخطورة الخوارج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، الحرص على تفعيل الحملة التوعوية «الخوارج شرار الخلق»، التي تنفذها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، من قبل جميع الجهات الحكومية وغيرها.

وحث محافظ الأحساء، خلال استقباله في مكتبه بمقر ديوان المحافظة أمس، مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية فضيلة الشيخ فهد الثبيتي، الجهات ذات العلاقة على دعم الحملة لتؤتي ثمارها، في حين قدم الشيخ الثبيتي شكره وتقديره للمحافظ على دعمه للحملة وفعالياتها.

واطلع الأمير بدر بن محمد بن جلوي على فيلم وثائقي عن «أخطار الخوارج شرار الخلق» على المجتمع، وشرح عن الحملة وما تتضمنه من فعاليات وجولات ميدانية وبرامج توعوية لتحصين المجتمع من خطر فرق الخوارج، وتعزيز وعي المجتمع بمعتقداتهم الخاطئة وخطرهم على المجتمع، وتمنى سموه للجميع التوفيق.