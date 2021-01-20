شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة ضوابط التزيين النسائي بالهفوف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت أمانة محافظة الأحساء ممثلة في الإدارة النسائية في بلدية الهفوف، ورشة عمل بعنوان «القواعد التنفيذية لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي»، وتستمر حتى غد الخميس 8 جمادى الآخرة.

وأوضحت مديرة الإدارة النسائية في بلدية الهفوف مروة المنصور، إن الورشة تأتي ضمن البرامج التوعوية لخدمة المستفيدات، وتستهدف سيدات الأعمال لمناقشة أبرز المستجدات حول نشاط التزيين النسائي، انطلاقاً من مشروع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتحسين بيئة الأعمال الهادفة إلى إضافة أكثر من نشاط في موقع واحد، وتحسين المشهد الحضري للمدينة والأحياء السكنية، وصولاً إلى إسهام الضوابط المُقرّة إلى زيادة حجم النشاط ومستوى الشفافية والوضوح، لافتة إلى أن نطاق مدينة الهفوف يضم قرابة 80 صالونا نسائيا.

وأبانت المنصور بأنه سيتم من خلال الورشة استعراض الأنشطة الإضافية المسموح بمزاولتها داخل محال التزيين النسائي وعددها 7 أنشطة والاشتراطات والتعليمات الخاصة بها، بالإضافة إلى البنود المتعلقة بتدريب العاملات وإصدار شهادات تدريبية لهن عن طريق المراكز التدريبية، التي تشرف عليها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أو الجهات التعليمية التي تشرف عليها وزارة التعليم داخل المملكة أو أي جهة تدريبية أو تعليمية خارج المملكة، كما تُسلط الورشة الضوء على الضوابط الخاصة بإصدار الترخيص البلدي لنشاط التزيين النسائي.

يذكر أن الورشة انطلقت أمس الثلاثاء، وشهدت حضور ومشاركة عضوتي اللجنة التنفيذية للجنة الوطنية لمشاغل وصالونات التزيين النسائي بمجلس الغرف السعودية هناء الجبر، وريم النعيم، وعضوتي المجلس البلدي سناء الحمام، معصومة العبدالرضا، ومديرات الإدارات النسائية التابعة لأمانة الأحساء.