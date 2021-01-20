شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من مبنى كراج بلدية الخفجي قريبا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفقد رئيس بلدية محافظة الخفجي م. محمد الحميداني، أمس الأول، المشاريع التنموية، التي تعمل عليها البلدية، واطلع خلالها على آخر مستجدات سير المشاريع، كما اطلع على نسب الإنجاز المحققة على أرض الواقع، رافقه فيها مدير الشؤون الفنية م. خالد الزويمل، ومدير المشاريع بالبلدية حمود الشراري.

وقال م. محمد الحميداني إن الجولة الميدانية التفقدية على المشاريع، التي تنفذها البلدية الآن بالمحافظة تسير وفق المخطط لها مع التوجيه بتوفير أعلى معايير الجودة في التنفيذ، مشيراً إلى أنه ستتم الاستفادة منها بأقرب وقت، لافتا إلى أن الجولة شملت أيضا الوقوف على مشروع سفلتة وأرصفة وإنارة بالخفجي بحي الورود بالكامل، والانتقال إلى حي الخزامى، الذي يشهد الآن سفلتة بالكامل بعد الانتهاء من تركيب أعمدة الإنارة، ومشروع استكمال مباني ومرافق عامة، حيث تم الوقوف على مبني كراج البلدية، الذي سيتم الانتهاء منه قريبا. كما تفقد مشروع تطوير الواجهة البحرية، التي ستسهم وبرامج جودة الحياة، حيث يجري العمل حاليا على تركيب مظلات لمجموعتين لألعاب الأطفال، بالإضافة إلى تركيب مظلات وأرضيات مطاطية بالواجهة البحرية، وجارٍ أيضاً تركيب عدد 10 مظلات خرسانية لجلسات على الواجهة البحرية، وبلغ عدد المظلات على طول الواجهة البحرية 56 مظلة، ومشروع سفلتة وأرصفة وإنارة بالخفجي لتركيب أعمدة الإنارة بطريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز.

وأكد م. الحميداني أهمية تلك الزيارات الميدانية لمواقع العمل، حيث تعد أسلوباً من أساليب الإشراف الإداري وطريقة لمتابعة الأعمال على أرض الواقع مباشرة لتقييم الواقع الفعلي للأداء بين الحين والآخر.