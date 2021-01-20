شكرا لقرائتكم خبر عن «للمحافظة على واحة الأحساء».. إغلاق الأنشطة غير المرخصة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اطلع وكيل محافظة الأحساء رئيس اللجنة الإشرافية التوجيهية العليا للمحافظة على واحة الأحساء معاذ الجعفري، على أعمال اللجنة الميدانية، التي أغلقت عددا من الأنشطة التي لا تحمل رخص مزاولة النشاط التجاري، ما يعرضها للمساءلة القانونية، وجرى تطبيق الغرامات والجزاءات النظامية في حق المخالفين.

واستعرض اجتماع اللجنة، التي شكلت بموافقة الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود محافظ الأحساء، جدول الأعمال، والاتفاق على عدد من التنظيمات التي تهدف لحماية البيئة والمساهمة في الحفاظ على الرقعة الزراعية واستدامتها.

جاء ذلك تعزيزا ومساندة للجنة الميدانية للمحافظة على الواحة الزراعية وحمايتها من التعديات، وبحضور رؤساء الجهات الحكومية المعنية «المؤسسة العامة للري، أمانة الأحساء، مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني».