شكرا لقرائتكم خبر عن فحص 691 ألف عينة دم بـ«صحة حفر الباطن» في 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت إدارة المختبرات وبنوك الدم، التابعة لصحة حفر الباطن، خدماتها التشخيصية، من خلال إجراء الفحوص المخبرية لـ 691524 عينة، في عام 2020م، منها فحوص لـ 6536 متبرعًا ومتبرعة، شملت فحوص المناعة والتشريح النسيجي والفحوص الكيميائية وأبحاث الدم والهرمونات والفيروسات والميكروبات.

ونفذت صحة حفر الباطن، عبر عربة التبرع بالدم المتنقلة، مؤخرًا، حملة للتبرع بالدم في المتنزهات، بهدف زيادة الوعي بأهمية التبرع بالدم، ومنح أفراد المجتمع فرصة التبرع بالدم، نظرًا إلى الحاجة للتبرع بالدم على مدار السنة، والحفاظ على الإمدادات الكافية، وتأمين الاحتياجات الاحتياطية من أجل مواجهة المطالب الإضافية للدم في حال ازدياد الحالات الطارئة.