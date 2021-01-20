شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة مكة: القبض على 5 مقيمين سرقوا 80 قاطعاً كهربائياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلن المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة العاصمة المقدسة من القبض على 4 مقيمين من الجنسية البرماوية ومقيم من الجنسية الباكستانية، في العقدين الثالث والرابع، تورطوا بسرقة 80 قاطعاً كهربائياً وأجهزة تسجيل كاميرات مراقبة من أحد الفنادق، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات الأولية النظامية كافة، وإحالتهم لفرع النيابة العامة.

