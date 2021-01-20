شكرا لقرائتكم خبر عن 10 آلاف ريال غرامة المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أقر مجلس الوزراء، أمس (الثلاثاء)، غرامة مالية قدرها 5000 - 10000 ريال لمن يخالف بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها.

وقرر المجلس، أمس (الثلاثاء)، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إضافة فقرة تحمل الرقم 6 إلى جدول المخالفات رقم 7 الملحق بنظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26 / 10 / 1428 هـ، بالنص الآتي: «المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها».

ويعاقب الجدول رقم 7 الملحق بنظام المرور، المخالفين بغرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف ريال ولا تزيد على 10 آلاف ريال، فيما يتعلق بـ6 مخالفات، وهي قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر، والقيام بأعمال الطرق قبل التنسيق مع الإدارة المختصة، وسماح أصحاب الحيوانات بعبور حيواناتهم من غير الأماكن المخصصة لها، واستخدام لوحات غير عائدة للمركبة، وطمس رقم هيكل المركبة أو محاولة طمسه، وأخيرا تمت إضافة الفقرة السادسة المتعلقة بعبور الأودية أثناء جريانها.

وفي السياق ذاته، أضاف المجلس فقرة تحمل الرقم 14 إلى جدول رسوم لوحات المركبات بأنواعها، المرافق لنظام المرور، باسم «لوحة بشعار مميز» بقيمة 800 ريال تستحصل مرة واحدة عند الإصدار.