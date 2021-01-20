التعليم: تدريس اللغة الإنجليزية من الصف الأول الابتدائي بداية العام المقبل

أعلنت متحدثة وزارة التعليم ابتسام الشهري، أنه بدءًا من العام المقبل سيتم تدريس اللغة الإنجليزية للصف الأول الابتدائي، مشيرة إلى وجود منهج جديد للمهارات الرقمية من الصف الرابع.

وقالت الشهري في تصريحات لقناة روتانا: «تدريس اللغة الإنجليزية من الصف الأول الابتدائي بداية من العام الدراسي المقبل، ومنهج جديد للمهارات الرقمية من الصف الرابع».

وعن منصة مدرستي قالت: «منصة مدرستي سعودية 100%، كل المشاركين في تحديثها والعاملين بها سعوديون، ونجحنا في تجاوز كل تحديات التعليم عن بعد».

وأضافت: «المنصة نجحت في خدمة 6 ملايين طالب وطالبة، 500 ألف معلم ومعلمة ومشرف، وما يعادل مليونين من أولياء الأمور بخدمات مطورة وأدوات استثنائية».

وواصلت: «هذا العدد الكبير من المستفيدين للتدريب والدعم الفني، وخصصت وزارة التعليم المدرسة مركزًا للدعم لمساعدة أولياء الأمور، والمعلمين تكبدوا الكثير من العناء لمساعدة الطلاب».

وتابعت: «نسب الحضور على منصة مدرستي 99% للطلاب والطالبات.100% للقادة، 99% للمعلمين، 97% للمشرفين، 41% لأولياء الأمور، والحضور في أول أسبوع مثل الحضور في آخر أسبوع».

وشددت الشهري على ضرورة الضمان الصحي للطلاب والمعلمين قائلة: «لن يكون هناك عودة للدراسة حضورياً حتى نضمن الأمان الصحي للمعلمين والطلاب».

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