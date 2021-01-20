اخبار السعوديه

التعليم: تدريس اللغة الإنجليزية من الصف الأول الابتدائي بداية العام المقبل

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - منهج جديد للمهارات الرقمية من الصف الرابع

أعلنت متحدثة وزارة التعليم ابتسام الشهري، أنه بدءًا من العام المقبل سيتم تدريس اللغة الإنجليزية للصف الأول الابتدائي، مشيرة إلى وجود منهج جديد للمهارات الرقمية من الصف الرابع.

وقالت الشهري في تصريحات لقناة روتانا: «تدريس اللغة الإنجليزية من الصف الأول الابتدائي بداية من العام الدراسي المقبل، ومنهج جديد للمهارات الرقمية من الصف الرابع».

وعن قالت: «منصة مدرستي سعودية 100%، كل المشاركين في تحديثها والعاملين بها سعوديون، ونجحنا في تجاوز كل تحديات التعليم عن بعد».

وأضافت: «المنصة نجحت في خدمة 6 ملايين طالب وطالبة، 500 ألف معلم ومعلمة ومشرف، وما يعادل مليونين من أولياء الأمور بخدمات مطورة وأدوات استثنائية».

وواصلت: «هذا العدد الكبير من المستفيدين للتدريب والدعم الفني، وخصصت وزارة التعليم المدرسة مركزًا للدعم لمساعدة أولياء الأمور، والمعلمين تكبدوا الكثير من العناء لمساعدة الطلاب».

وتابعت: «نسب الحضور على منصة مدرستي 99% للطلاب والطالبات.100% للقادة، 99% للمعلمين، 97% للمشرفين، 41% لأولياء الأمور، والحضور في أول أسبوع مثل الحضور في آخر أسبوع».

وشددت الشهري على ضرورة الضمان الصحي للطلاب والمعلمين قائلة: «لن يكون هناك عودة للدراسة حضورياً حتى نضمن الأمان الصحي للمعلمين والطلاب».

اقرأ أيضًا:

ابتسام الشهري: تمديد «التعليم عن بُعد» أو العودة للمدارس عقب انتهاء الـ10 أسابيع

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا