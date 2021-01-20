

أديس أبابا 6 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واس

أكد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس

وقال المركز في بيان اليوم، إن إجمالي حالات الوفيات بدول أفريقيا بلغ 79782 حالة وفاة.

وأضاف المركز أن منطقة جنوب أفريقيا هي المنطقة الأكثر تضرراً في القارة فيما يتعلق بعدد الحالات، تليها منطقة شمال أفريقيا.

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أديس أبابا 6 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واسأكد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بدول القارة الأفريقية بلغ 3288950 إصابةً.وقال المركز في بيان اليوم، إن إجمالي حالات الوفيات بدول أفريقيا بلغ 79782 حالة وفاة.وأضاف المركز أن منطقة جنوب أفريقيا هي المنطقة الأكثر تضرراً في القارة فيما يتعلق بعدد الحالات، تليها منطقة شمال أفريقيا.// انتهى //00:43ت م0227

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" في أفريقيا تتجاوز 3.28 ملايين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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